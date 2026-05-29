В Министерстве ЖКХ поблагодарили белорусов за помощь в благоустройстве придомовых территорий

В Министерстве жилищно-коммуниального хозяйства опровергли слухи о том, что белорусам запрещено обустраивать клумбы у многоэтажных домов. Ранее подобные сообщения появились в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальщики, наоборот, благодарят неравнодушных, которые помогают в обустройстве придомовых территорий и проявляют инициативу. Мнение о том, что, якобы, при посадке цветов, деревьев или кустарников могут быть повреждены линии коммуникаций – в Министерстве ЖКХ назвали ошибочным.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Порядка 7-8 тысяч дворовых территорий благоустроено только собственными силами граждан. И ни о каких штрафах вообще речи быть не может, потому что палисадник – это та часть дворовой территории, где в принципе должен глаз радовать. Если есть небезразличные люди, которые оказывают всяческое содействие и помощь в благоустройстве, мы только эту инициативу поддерживаем.

В Министерстве ЖКХ напомнили, что 2025-й в Беларуси был Годом благоустройства. Однако и в нынешнем работа продолжается. Наведение порядка на земле – остается в приоритете.