В некоторых местах прятаться очень опасно. Что делать, если на улице начался смерч?

Мария Сабирова, корреспондент: У природы нет плохой погоды, но правила безопасности лучше соблюдать. Сильный ветер, ураган и даже смерч – опасные явления, все чаще встречающиеся в наших краях.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Если сильный ветер застал вас в здании, необходимо отойти от окон и укрыться во внутренней части квартиры. Это могут быть коридор, внутренние стены или, например, ванная комната, туалет, встроенные шкафы или любая другая прочная мебель.

Если вы живете в доме с печным отоплением, нужно потушить огонь в печи. Затем закрыть газовый кран и отключить все электроприборы. В темное время суток используйте фонари либо свечи.

Ольга Мельченко:

В случае если вы находитесь на улице, то по возможности необходимо максимально быстро найти укрытие. В частности, это должна быть какая-то постройка, желательно из прочных конструкций, но обращайте внимание на то, есть ли у дома повреждения. Если такие дома существуют, то при сильном ветре есть риск и большая вероятность, что они могут обрушиться.