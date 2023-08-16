В некоторых местах прятаться очень опасно. Что делать, если на улице начался смерч?

Мария Сабирова, корреспондент:
У природы нет плохой погоды, но правила безопасности лучше соблюдать. Сильный ветер, ураган и даже смерч – опасные явления, все чаще встречающиеся в наших краях.
Мария Сабирова, корреспондент:
У природы нет плохой погоды, но правила безопасности лучше соблюдать. Сильный ветер, ураган и даже смерч – опасные явления, все чаще встречающиеся в наших краях.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Если сильный ветер застал вас в здании, необходимо отойти от окон и укрыться во внутренней части квартиры. Это могут быть коридор, внутренние стены или, например, ванная комната, туалет, встроенные шкафы или любая другая прочная мебель.
Если вы живете в доме с печным отоплением, нужно потушить огонь в печи. Затем закрыть газовый кран и отключить все электроприборы. В темное время суток используйте фонари либо свечи.
Ольга Мельченко:
В случае если вы находитесь на улице, то по возможности необходимо максимально быстро найти укрытие. В частности, это должна быть какая-то постройка, желательно из прочных конструкций, но обращайте внимание на то, есть ли у дома повреждения. Если такие дома существуют, то при сильном ветре есть риск и большая вероятность, что они могут обрушиться.
В таких местах прятаться опасно. Стоит отметить, что такое редкое явление, как смерч, чаще появляется в Беларуси из-за изменения климата. Из года в год зима становится короче, а лето жарче.
Ольга Мельченко:
В ситуации, если вы находитесь на поле, по возможности необходимо выдвигаться к магистральным дорогам, где может максимально быстро находиться помощь, любой другой автовладелец может подвезти вас. Нельзя укрываться под деревьями, под любыми легкими конструкциями, под мостами, эстакадами, линиями электропередач. По возможности при сильном ветре необходимо защищаться от различных осколков, которые могут летать. К примеру, куски шифера либо картона можно использовать для того, чтобы прикрыть лицо, руки и тело от возможных обломков.
Для собственной безопасности перед поездкой за город посмотрите прогноз погоды. Неизвестно, какие сюрпризы может приготовить нам природа во время отдыха.