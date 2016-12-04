В наследство нашим внукам останутся «фэйсбуки»: есть ли в Беларуси бестселлеры и кто их пишет?

Новости Беларуси. О чем писать и будет ли это читаться? На неделе в Минске собрались те, кто диктует современную моду на литературу, а это – ведущие писатели из Беларуси, России, Казахстана, Литвы, Таджикистана и других стран – всего около 600 авторов.

Говорили, конечно, о современных и неизбежных проблемах: молодежь читать не хочет, тиражи книг тают, да и кино со спецэффектами хлеб отбирает.

Но, несмотря на трудности, писательская братия намерена наступать – словом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Они облетели весь мир, стали читательскими хитами и лидерами продаж.

Андрей Жвалевский, писатель:

«Голодные игры», «Дневник тихони»

Андрей Диченко, писатель-фантаст:

«Марсианин»

Евгения Пастернак, писатель:

«Гарри Поттер»

Тамара Лисицкая, писатель:

Пелевин, практически любая книга

Анастасия Иванникова, СТВ:

Бестселлер. В дословном переводе с английского – «продаваемый лучше всех». Подобного звания – «бестселлер 20 века» – в зарубежной литературе заслужили книги Стивена Кинга, Агаты Кристи. Есть ли подобные явления и подобный топ-лист в белорусской литературе?

В этот книжный магазин Наталья Батракова, как позже признается сама писательница, пришла с особыми чувствами. Как-никак именно здесь прошла презентация первой книги тогда еще никому не известного автора. Сейчас ее романы на полках магазинов уж точно лежать не будут.

Вторая книга «Мига бесконечности» разлетелась за несколько недель.

Даже за автографом от Батраковой идти пришлось со своим, купленным в тот самый пик продаж, томиком. На всякий случай.

Наталья Батракова, писатель:

Безусловно, это очень приятно. Тут же стали необходимы допечатки тиража. И вот на этой неделе в магазине уже появился «Миг бесконечности-2». Но это уже дополнительный тираж – 2 тысячи.

Пока коллеги по цеху называют именно Наталью автором современных белорусских бестселлеров, что, впрочем, объективно. Сама же Батракова свою популярность воспринимает по-другому. Транспортник по образованию, она даже не предполагала, что ее «Территория души» и «Площадь согласия» разойдутся в считанные дни. Быть может, минская атмосфера и минские улицы привлекли тех самых минчан.

Наталья Батракова, писатель:

Соскучились наши читатели именно по городскому роману.

Чтобы герои были такими же, как реальные персонажи. Которые точно такими же заботами живут, так же переживают какие-то события.

Неожиданные ходы, повороты сюжета и иронические формы. Это –творческий тандем, представление которого будет лишним. Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак.

Харизматичные, интересные и словно дополняющие друг друга.

Точно такие же и книги авторов. Сами в этом признаются. А на уже ставший привычным вопрос: «Как удаётся писать вдвоем?», – писатели, улыбаясь, отвечают.

Евгения Пастернак, писатель:

Мы как говорим, так и пишем. Перебиваем друг друга. Мы пишем по электронной почте, то есть друг другу отсылаем фрагменты. Но последнее время мы очень любим писать вместе.

Вот только угадать вкусы своего читателя довольно непросто. Сами проводили опрос – признаются авторы. Разброс удивил. Больше 100 книг в предпочтениях. И это только ученики 6-го класса! Как сделать книгу популярной? Интернет? Быть может. Издательские ходы? В меньшей степени. Экранизация? В этом случае угадать никак нельзя.

Евгения Пастернак, писатель:

Как только на обложке появилась фотография актёров – вот этот тираж продавался гораздо хуже, чем предыдущий.

Андрей Жвалевский, писатель:

Почему-то так получилось, что, скорее книга помогала фильму, чем наоборот

Но как правило получается с точностью да наоборот. Клиповое мышление определяет. К примеру, у модного нынче фильма о фантастических существах хорошие кассовые сборы.

Имя Джоан Роулинг здесь сыграло ключевую роль.

А уж сколько сегодня продолжений и интерпретаций знаменитой «поттерианы». Как раз «Порри Гаттер» вышел из-под пера нашего автора.

Андрей Жвалевский, писатель:

Директор издательства посмотрел и сказал: «Ой, прекрасная книга, мы будем это издавать. Издадим тысячи 3, ну, ладно, – 7. Тема такая горячая».

Как только дошло до книготорговли: «Какие 7? 70!»

В свою очередь, белорусским издателям здесь есть, что ответить. В руках свои козыри. Белорусский рынок не настолько большой. Впрочем, во многом из-за этого авторы идут к российским коллегам. А ведь для нашей страны даже 3 тысячи – это уже свой, местный бестселлер.

Александр Бадак, директор РУП «Мастацкая літаратура»:

У Расіі шмат выдавецтваў, якія маюць дастаткова вялікую фінансавую базу. І яны могуць рызыкаваць. Ці можна гэта ў Беларусі? Рызыкаваць спрабаваць можна, але не трэба забывацца на тое, што беларускі кніжны рынак нельга параўнаць з расійскім.

«Богиня, или Плач домохозяйки».

Именно так она назовет свой первый поэтический сборник. Впрочем, популярной стала далеко, не благодаря ему. У Тамары Лисицкой секрет успеха свой. Теле- и радиоведущая. Уже потом она зарекомендует себя как писатель. О Минске и белорусах.

Тамара Лисицкая, писатель:

Для продвижения товара под названием «книга» все способы хороши, я считаю.

На первом этапе это, конечно, помогает, но только на первом этапе. Потому что, всё равно, дальше тебя начинают читать. Начинают читать буквы, начинают читать эти мысли.

А уже потом пошли фильмы. Этакое еще и «кинопризнание». С одной стороны. С другой – хорошая реклама книжного продукта.

Тамара Лисицкая, писатель:

Мой «Тихий центр» после того, как появился сериал, мы тираж сразу же и распродали.

Может, эти книги бестселлерами в классическом понимании (с высоким тиражом и большим спросом) не назовешь. Здесь своя популярность.

Рассказы в стиле метафизического реализма стали ярким примером восточноевропейской научной фантастики.

Для американских подростков. «Красная баронесса», «Энергия». Сначала Беларусь, Россия, Украина, чуть позже – заокеанский маршрут. В детройтский журнал.

Андрей Диченко, писатель:

В старших классах начал рассказы писать, отправлял в какие-то, уже почившие, литературные журналы. Там они получали хорошую критику, то есть, люди отзывались довольно неплохо.

В его творчестве всё на грани. На грани, которую пересечь нельзя, но быть здесь интересно.

Его рассказы о нереальном будущем с мистическими нотами.

Правда, в Беларуси на полку с надписью «бестселлер» переходят книги с понятным сюжетом, близкими героями, – уверен молодой писатель-фантаст. Прозе философской, интеллектуальной, о вечном, до массового читателя достучаться намного сложнее.

Андрей Диченко, писатель:

Довольно скудный мир бестселлеров, потому что продажи не могут быть большими, у нас не такая большая страна, а литераторов качественных очень много.