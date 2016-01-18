В Национальный архив Беларуси передали списки погибших в Тростенце граждан Австрии

Новости Беларуси. В Беларусь передали уникальные документы, которые открывают новые страны трагической истории лагеря смерти Тростенец. В Национальном архиве будут храниться копии депортационных листков граждан Австрии, которые погибли в концлагере под Минском. Новые документы прольют свет на многие неизвестные факты в военной истории.

В этой книге около 10 тысяч имен. За каждым — трагическая судьба. Это список граждан Австрии, которых в начале 40-х депортировали в Беларусь. В то время под Минском действовал концлагерь Тростенец. В это страшное место и направляли узников со всей Европы. Сегодня белорусские историки получили доступ к уникальным документам, которые прольют свет на многие события того времени.

Владимир Адамушко, директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:

После открытия мемориального комплекса «Тростенец» у нас появилась такая идея — собрать архивные материалы на граждан, которые уничтожены в Тростенце. Вот первый шаг мы сделали в Австрии. Мы планируем создать своеобразную книгу памяти народов Европы, которые наши свое последнее убежище в Тростенце.

Последнее убежище в Тростенце нашла и сестра Тамары Васильевны. Вспоминать события 70-летней давности до сих пор тяжело. Несколько раз мы прерываем беседу. Она потеряла в Тростенце сестру, там мог погибнуть и ее отец.

Тамара Дедейко:

Когда расстреливали, он потерял сознание. Он очнулся ночью, говорил, так луна светила, были трупы, выбраться было почти невозможно из этой ямы глубокой.

По количеству погибших Тростенец стоит в одном ряду с Бухенвальдом, Освенцимом и Дахау. Там погибли более 200 тысяч человек. Но окончательной цифры до сих пор нет. Когда гитлеровцы покидали оккупированные территории, они тщательно заметали следы своих преступлений, уничтожали архивы. Эти списки уточнят данные об узниках и помогут сохранить память тем, у кого в Тростенце погибли родные.

Хуберт Штайнер, представитель Национального архива Австрии:

Беларусь вносит большой вклад в процесс увековечивание погибших в лагере Тростенец. Я считаю, что это наш долг перед молодыми поколениями. И мы не должны повторить ошибок прошлого. Беларусь успешно идет по этому пути. Мы должны совместно работать в этом направлении.

Большой вклад Беларуси в сохранение истории Второй мировой войны отметил и глава Австрии. Александр Лукашенко встречался с ним на Саммите ООН. Наши специалисты отмечают, что работа в этом направлении продолжится. К процессу подключатся эксперты из Чехии, Германии и Польши. Ведь напоминать потомкам об истории, которую нельзя переписать или забыть, — дело общее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.