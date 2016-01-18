Работа шести торговых объектов Минска приостановлена из-за неочищенного с крыш снега

Новости Беларуси. Работу торговых объектов с неочищенными от снега крышами приостанавливают в Минске. Среди них гипермаркет, с козырька которого упал мокрый снег и травмировал ребенка. Это не единичный случай.

Анастасия Винчо, СТВ:

Вот так не такой уж легкий и пушистый снег убирают с крыш домов уже на протяжении нескольких дней. Правда, хороших результатов пока ждать не приходится. Из-за колоссальных объемов и поджимающих сроков оттепели снежный покров ликвидировали всего на нескольких сотнях крыш.

Чтобы привести в порядок всего одну кровлю потребуется как минимум 2 альпиниста и целый день работы. А только в столице таких крыш десятки тысяч. И с каждой из них может упасть сосулька или сойти снег. Так, накануне не в том месте и не в то время оказалась 9-летняя Ульяна. Девочка возвращалась днем из школы. С козырька одного из домов на руку школьнице упала наледь. Диагноз — перелом пальцев левой руки. Очевидцы утверждают — весь день снег так и норовил сойти с козырька.

А 14-летней Кате потом скажут — повезло. На голову девочке с крыши торгового центра упал обледенелый снежный ком. Школьницу госпитализировали с сотрясением мозга. Сейчас девочка в больнице. Идет на поправку.

Михаил Талабаев, заведующий нейрохирургическим отделением для детей РНПЦ неврологии и нейрохирургии Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Сегодня ребенок чувствует себя удовлетворительно. Можно сказать, что девочке очень повезло. Подобные травмы заканчиваются намного печальнее, как правило. Я думаю, в ближайшее дни она будет уже дома.

А тот самый торговый центр с огромным слоем снега на крыше закрыли. По аналогичной причине потеряли клиентов на несколько дней еще 6 магазинов. Как видим, работу над ошибками маркеты начали незамедлительно.

А на Карла Либкнехта эту самую ошибку сегодня постарались не допустить. Потенциальную угрозу сверху коммунальщики ликвидировали на протяжении дня. На одну такую метровую сосульку уходило более 40 минут.

Особо опасные крыши города — те, что склонны к образованию наледей, уже взяты под контроль. Заглядывать под козырьки и проверять наличие ограждений специалисты будут как минимум раз в день. А это серьезный повод надеяться, что истории маленьких Ульяны и Кати, по крайней мере, в этом году не повторятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.