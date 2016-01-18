Новости Беларуси. Морозы превратили водонапорную башню в Гомельской области в огромную ледяную скульптуру. Тонны замерзшей воды застыли в самых причудливых формах. Стихийный арт-объект продолжает расти с каждым часом. Какую цену за такое «искусство» платит местное сельхозпредприятие, выяснил Александр Добриян, корреспондент СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Пока белорусскую столицу засыпало снегом, в Октябрьском районе прошёл ледяной дождь. Сейчас каждая травинка здесь покрыта вот такой ледяной глазурью. Однако к возникновению этого ледяного шедевра природные осадки не имеют никакого отношения. Как ни парадоксально, но главный скульптор в этом случае — обычная человеческая бесхозяйственность.

Водонапорная башня, питающая молочно-товарную ферму, дала течь, не выдержав мороза. Перекрыть задвижку невозможно — без водопровода не будет работать доильный зал, да и пить буренкам нужно.

Таким образом, за последний месяц коровы этой фермы «попили» на 18 миллионов рублей, причем минимум половина этих денег ушла на ледяные скульптуры.

Сейчас реально какие-то работы проводить?

Виталий Медведев директор ОАО «Мойсеевка»:

Есть три варианта. Или менять всю башню полностью. Или раскопать, обойти ее, сделать мимо. Или все заглушить и сделать скважину

Башню пытались заварить, но изношенный металл не держит заплаты. Заменить систему водоснабжения на ферме нужно давно и кардинально. Старожилы говорят, прежнему руководству было не до того: за три года нынешний директор уже пятый.

Молодой директор Виталий Медведев в должности всего несколько месяцев. Считает ледяные скульптуры наследством предшественников и от такого достояния собирается оперативно избавляться, тем более что за безопасность конструкции сегодня никто не поручится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.