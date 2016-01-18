Подготовка маршрута заняла год: уникальный и самый тяжелый груз в истории перемещают по территории Беларуси

Новости Беларуси. Уникальный груз на белорусских дорогах. Почти 300 тонн. Столько весит конструкция длинной 50 метров. Труба предназначена для одного из предприятий Гродно. Ее везут с территории Литвы. Здесь этот груз назвали самым тяжелым в истории. Приходилось отключать электричество и демонтировать дорожные знаки. Точный маршрут следования каравана по Беларуси держится в секрете, но корреспондент СТВ Юрий Карнелович разгадал некоторые загадки.

По территории Беларуси этот уникальный груз должен преодолеть больше 300 километров. Маршрут не из легких, от пункта пропуска на белорусско-литовской границе в Витебской области до Гродно автопоезд перемещается по объездным дорогам. Из-за своих габаритов и массы выезд международные трассы строго запрещен.

Юрий Карнелович, СТВ:

50-метровую башню весом более 280 тонн по дорогам общего пользования перемещают с соблюдением всех мер безопасности. Скорость колесного тягача не превышает 20 км/час. А на протяжении всего пути на дорогах электрики обесточивают линии электропередач.

Павел Ярошко, мастер Ивьевских электрических сетей:

Груз не габаритный, приходилось поднимать провод штангами электроизоляционными. В целом все прошло без казусов. Отключались линии, где не получалось приподнимать провода штангами, проводился демонтаж с последующим монтажом.

Сопровождение груза походило на настоящую спецоперацию. Компании-перевозчику помогали многочисленные службы. Сотрудники ГАИ освобождали трассу от транспорта, дорожники, готовили проезжую часть.

Алексей Кашкевич, работник Дорожно-эксплуатационного управления №55 Лида:

Наша задача была срезать знаки, где мешают, которые мешают проехать грузу. Потом груз проезжает, мы ставим их на место.

50-метровая башня — это самый тяжёлый груз, который когда-либо перемещался по территории Беларуси. Общий его вес вместе с двумя тягачами 330 тонн. Поэтому подготовка маршрута заняла ровно год. Представители транспортной компании изучали каждый поворот на пути следования, проверяли на прочность каждый автомобильный мост.

Казимир Скуратович, директор транспортной компании (Польша):

Длина автопоезда 80 метров, это очень много. Его высота 8 метров, а ширина 6. Приходится медленно двигаться, быть очень внимательными, чтобы ничего не нарушить и не повредить груз. На дороге много поворотов, опасных участков в этот главные трудности. Но это не особенность Беларуси, с такими проблемами мы сталкиваемся во всех странах, где работаем.

Белорусская часть пути — это завершающий этап путешествия груза. Из Германии в Литву многотонную башню доставили по морю, затем провезли через всю территорию соседней страны. Финальной точкой маршрута станет предприятие «Гродно Азот», где ее установят на одном из производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.