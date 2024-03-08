В Национальном музее народной архитектуры и быта прошёл праздник «У вясны – дзявочы голас»

Какой была белорусская женщина в XIX веке и чем наполнялись ее будни? В Национальном музее народной архитектуры и быта 8 Марта отметили праздником «У вясны – дзявочы голас», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетителям историко-культурного комплекса предоставили возможность перенестись в прошлое и увидеть своими глазами, как жили сельчанки. Кроме того, для гостей провели мастер-классы – учили, как правильно завязать платок. И все это под народные песни и танцы. К слову, событие привлекло внимание молодежи, в том числе иностранной.

Анастасия Королькова:

Приехала сюда из Москвы. Только второй день в Минске, уже во второй день мы решили окунуться в культуру этой страны, познакомиться с ее историей, поэтому я оказалась здесь. Я в большом восторге, потому что я редко бывала в подобных местах. Нам попался еще очень классный экскурсовод, который рассказал очень многое.

Ариана Дягель:

Мама нашла в социальных сетях пост о том, что здесь проводится праздник, и предложила нам семьей поехать сегодня сюда. В итоге мы не пожалели, узнали очень много о белорусской культуре. Научились завязывать платки.