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В Беларуси продолжают работы по восстановлению лесов на ветровально-буреломных участках

06 ноября 2024 07:18
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В Беларуси восстанавливают леса, пострадавшие во время летней непогоды. Наибольший урон стихия нанесла Гомельской и Могилевской областям. Повреждено также около 760 гектаров в Гродненском регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжают работы по восстановлению лесов на ветровально-буреломных участках-2

Больше других пострадал Ивьевский лесхоз – около 400 гектаров. 40 % из них планируют восстановить уже до конца осени. В том числе в рамках акции «Дай лесу новае жыццё». Сплошные рубки в лесхозе закончились.

В Беларуси продолжают работы по восстановлению лесов на ветровально-буреломных участках-4

Владимир Царевич, главный лесничий Ивьевского лесхоза:
Президентом нашей страны была поставлена задача до 1 ноября произвести разрубку этих 395,4 гектара поврежденных насаждений. Значит, с поставленной задачей Ивьевский лесхоз справился. На данный момент идет вывозка древесины и доочистка лесосек, подготовительные работы, подготовка почвы и посадка лесных культур. Уже восстановлено 71,3 гектара площади.

Акция Министерства лесного хозяйства проходит до 12 ноября. Но работы по восстановлению лесов продолжатся, пока позволят погодные условия. Всего в Беларуси на ветровально-буреломных участках этой осенью планируют высадить не менее 5 000 гектаров леса.

# Государственная лесная политика

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