Громил врага под Курском и Смоленском, но погиб, не дождавшись Победы. Судьба летчика Владимира Щеголева

Память о людях, которые отвоевали для нас Великую Победу, а вместе с ней и возможность следующим поколениям жить в мирной и независимой стране, сохраняется и в названиях улиц, площадей и проспектов Беларуси. Герой, не долетевший до Победы, – молодой летчик Владимир Щеголев. В годы Великой Отечественной войны лично и вместе с боевыми товарищами он уничтожил около 20 самолетов противника. Громил врага в Курской битве, а также в Смоленской и Белорусской наступательных операциях. Свой последний полет совершил в июле 1944-го, когда до Великой Победы оставалось уже меньше года. Подробнее о символе уважения к нашим героям – Алена Жиборт.

Алена Жиборт, корреспондент:

Протяженность улицы Щеголева в Скиделе чуть больше километра. Здесь расположены преимущественно частные жилые дома. Местные жители знают, что когда-то в этом районе находилось еще и предприятие по отделке кожи, поэтому улица называлась Фабричная. В честь Героя Советского Союза Владимира Щеголева ее переименовали в 70-е годы. На одном из административных зданий даже установили памятную доску.

Владимир Щеголев родился в июне 1921-го в Брянской области. После школы работал слесарем на заводе и вместе с друзьями занимался в местном аэроклубе. Когда пришла повестка в армию, юношу с навыками пилотирования направили в военную авиационную школу. После учебы перевели в Новосибирск. На фронт Владимир Щеголев попал в феврале 1942-го. Буквально через несколько дней вместе с товарищами сбил немецкий истребитель. А уже в августе одержал и свою первую личную победу в бою. Тогда же Владимир Щеголев был ранен. Но это не помешало ему продолжить службу.

Громил врага при Курской битве, а также в Смоленской и Белорусской наступательных операциях. Отважный летчик не страшился даже неравных сражений с превосходящими силами противника, вступал с ними в бой и выходил победителем. Капитан Щеголев совершил около 440 боевых вылетов, провел почти 60 воздушных боев и сбил порядка 20 вражеских самолетов, лично и вместе с товарищами.

В июле 1944-го Владимир Щеголев возвращался на родной аэродром после тяжелого боя. На него вылетели немецкие истребители, самолет изрешетили пулями, крылатая машина загорелась. Летчик пытался выпрыгнуть с парашютом, но погиб от удара о стабилизатор. В августе 1945-го капитану Щеголеву посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство. За годы безупречной службы Владимир Щеголев награжден также орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени и орденом Отечественной войны 2-й степени.