Руслана Пархамовича представили местной вертикали как помощника Президента – инспектора по Гомельской области. До недавнего времени он возглавлял Минстройархитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Александр Лукашенко 10 марта назначил Руслана Пархамовича на новую должность. Первое мероприятие назначенца – участие в сессии областного Совета депутатов. Перед новым помощником стоит широкий круг задач.

Масштабная цель на нынешнюю пятилетку качества – повышение эффективности государственного управления на всех уровнях. В условиях современного мира необходимо не только соответствовать существующим стандартам, но и быть на шаг впереди. А это в первую очередь зависит от руководителей.

Развитию регионов, в том числе в сфере АПК, Александр Лукашенко всегда уделяет пристальное внимание. Сегодня перед аграриями стоит непростая задача – повысить продуктивность сельхозпроизводства. Ежегодно необходимо получать не менее 11 миллионов тонн зерна, более 9 миллионов тонн молока, 2 миллиона тонн мяса. Но в погоне за цифрами нельзя забывать о главном – благополучии граждан. Во главе угла должны стоять интересы людей.