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Руслана Пархамовича представили местной вертикали как помощника Президента – инспектора по Гомельской области

12 марта 2025 17:17
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Руслана Пархамовича представили местной вертикали как помощника Президента – инспектора по Гомельской области. До недавнего времени он возглавлял Минстройархитектуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Руслана Пархамовича представили местной вертикали как помощника Президента – инспектора по Гомельской области-2

Напомним, Александр Лукашенко 10 марта назначил Руслана Пархамовича на новую должность. Первое мероприятие назначенца – участие в сессии областного Совета депутатов. Перед новым помощником стоит широкий круг задач. 

Масштабная цель на нынешнюю пятилетку качества – повышение эффективности государственного управления на всех уровнях. В условиях современного мира необходимо не только соответствовать существующим стандартам, но и быть на шаг впереди. А это в первую очередь зависит от руководителей. 

Развитию регионов, в том числе в сфере АПК, Александр Лукашенко всегда уделяет пристальное внимание. Сегодня перед аграриями стоит непростая задача – повысить продуктивность сельхозпроизводства. Ежегодно необходимо получать не менее 11 миллионов тонн зерна, более 9 миллионов тонн молока, 2 миллиона тонн мяса. Но в погоне за цифрами нельзя забывать о главном – благополучии граждан. Во главе угла должны стоять интересы людей. 

Руслана Пархамовича представили местной вертикали как помощника Президента – инспектора по Гомельской области-4

Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Новому помощнику с его колоссальным и разносторонним опытом в области строительства его экономические знания помогут быть таким непосредственным коротким звеном между регионом и главой государства. Чтобы и доводить до региона те задачи, которые ставит глава государства, и обратная связь, те нужды и потребности, которые стоят перед регионом. Но самое главное, это и контроль исполнения поручений Президента.

Важным аспектом работы на ближайшие 5 лет станет выстраивание диалога между государством и бизнесом. Цели у всех общие – благоустройство, повышение благосостояния и развитие экономики. 

# Отставки и назначения в Беларуси # Руслан Пархамович # Александр Лукашенко

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