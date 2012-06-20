За применение IT-технологий с ЦТ по математике удалены 11 человек, 5 – из-за шпаргалок. На ЦТ по белорусскому языку 1 человек самовольно покинул аудиторию

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается вступительная кампания.

Василий Бондарик, декан факультета непрерывного дистанционного обучения, ответственный секретарь приемной комиссии в БГУИР:

Регулярно встречаются абитуриенты, которые что-то забывают дома. В лучшем случае для них — пропуск, это решаемая задача: по базе данных сверяется и решается. Гораздо хуже, когда забывают паспорт. Однажды молодой человек из другого города взял с собой паспорт отца, а не свой. Обратно он в принципе не мог успеть — не смог пройти ЦТ.

Не явился по уважительной причине — приходи в «резервный день». Но если уж из аудитории «попросили» — тогда только через год. Так, этим летом больше всего абитуриентов удалили с испытания по математике — 16, и по русскому языку — 13. Причины такого удаления с ЦТ, как правило, стандартные: шпаргалки и мобильные телефоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Феськов, директор Республиканского института контроля знаний:

Исключений здесь нет — не проносить и не использовать. Даже если не использовал, но пронес — нарушение.