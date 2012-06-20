Новости Беларуси. Ученые Беларуси, России и Украины издадут совместное учебное пособие для преподавателей по истории Великой Отечественной войны. Об этом было заявлено во время международного мультимедийного видеомоста. Лучшие историки из Москвы, Киева и Минска, а также журналисты обсудили новейшие исследования Великой Отечественной войны.

В канун 71-й годовщины с ее начала ученые трех стран представили совместно разработанный двухтомник под названием «1941 год: страна в огне». Книги написаны на основе рассекреченных документов, позволяющих комплексно рассмотреть обстановку в западных областях СССР в самом начале военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коваленя, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси:

Белорусская сторона сумела выявить в процессе работы более 500 документальных источников, которые раскрывают события Великой Отечественной войны в ее начальный период. Мы не только показали трагедию войны, но и особенности развития военно-политических событий.

Михаил Мягков, руководитель Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук:

Получается такая объемная картина: и воспоминания, и документы, и свидетельства. И совокупность всех документов дает нам возможность проследить эту картину с наибольшей достоверностью.

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Проведение таких телемостов с участием корреспондентов из различных стран СНГ позволяют нам донести до широкой аудитории объективную точку зрения ведущих историков трех стран (Беларуси, России и Украины) о событиях Великой Отечественной войны.

Наши исследования будут продолжаться. В итоге получим объективную, научно взвешенную, правдивую картину событий Великой Отечественной войны в целом.