Прямой эфир

Ученые Беларуси, России и Украины издадут совместное учебное пособие для преподавателей по истории Великой Отечественной войны

20 июня 2012 10:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ученые Беларуси, России и Украины издадут совместное учебное пособие для преподавателей по истории Великой Отечественной войны. Об этом было заявлено во время международного мультимедийного видеомоста. Лучшие историки из Москвы, Киева и Минска, а также журналисты обсудили новейшие исследования Великой Отечественной войны.

В канун 71-й годовщины с ее начала ученые трех стран представили совместно разработанный двухтомник под названием «1941 год: страна в огне». Книги написаны на основе рассекреченных документов, позволяющих комплексно рассмотреть обстановку в западных областях СССР в самом начале военных действий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Коваленя, академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси:
Белорусская сторона сумела выявить в процессе работы более 500 документальных источников, которые раскрывают события Великой Отечественной войны в ее начальный период. Мы не только показали трагедию войны, но и особенности развития военно-политических событий.

Михаил Мягков, руководитель Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук:
Получается такая объемная картина: и воспоминания, и документы, и свидетельства. И совокупность всех документов дает нам возможность проследить эту картину с наибольшей достоверностью.

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Проведение таких телемостов с участием корреспондентов из различных стран СНГ позволяют нам донести до широкой аудитории объективную точку зрения ведущих историков трех стран (Беларуси, России и Украины) о событиях Великой Отечественной войны.
Наши исследования будут продолжаться. В итоге получим объективную, научно взвешенную, правдивую картину событий Великой Отечественной войны в целом.

# общество # Беларусь помнит # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
20 июня 2012 06:21

За применение IT-технологий с ЦТ по математике удалены 11 человек, 5 – из-за шпаргалок. На ЦТ по белорусскому языку 1 человек самовольно покинул аудиторию

18 июня 2012 15:30

На фестивале светлячков в Токио зажгли 100 тысяч фонариков

Женщины в тюрьме и дети, рожденные в неволе. Репортаж СТВ из единственной в Беларуси женской колонии с детским садом
17 июня 2012 17:18

Женщины в тюрьме и дети, рожденные в неволе. Репортаж СТВ из единственной в Беларуси женской колонии с детским садом