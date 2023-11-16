В Национальном аэропорту Минск приземлился гуманитарный рейс из Каира

Гуманитарный рейс из Каира ожидают в эти минуты в Национальном аэропорту Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту 43 человека, которых эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта. Операция по вывозу граждан проводится по поручению Президента Александра Лукашенко. Среди тех, кому обеспечена безопасность, наши соотечественники и члены их семей.

Константин Герцев, корреспондент: Национальный аэропорт готов принять гуманитарный борт из Каира. Я напомню, что сегодня в 9 часов утра самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел в направлении столицы Египта, чтобы эвакуировать 43 белоруса, а также членов их семей. Это распоряжение главы нашего государства, после которого все заинтересованные структуры начали прорабатывать эту операцию. Было оказано глубокое содействие со стороны коллег из Российской Федерации и Катара, а также при поддержке наших дипломатов из Израиля и Египта. Я напомню, что вчера централизованно желающие белорусы пересекли границу в пункте пропуска «Рафах» с Египтом. И были доставлены в пункт временного содержания непосредственно в египетской столице, где им уже была оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Они, если так можно выразиться, смогли перевести дух.

А уже сегодня в районе 16:00 по местному времени борт авиакомпании «Белавиа» был готов уже вылететь из Каира в направлении белорусской столицы. Конечно же, на борту присутствовали и специалисты нашего МЧС, а именно Республиканского отряда спецназначения «Зубр», медики и психологи, которые также на борту продолжили оказывать всю необходимую медицинскую, а чаще всего психологическую помощь.

Если говорить непосредственно о том, что сейчас происходит в Национальном аэропорту Минск, то здесь присутствует достаточное количество медиков, психологов, а также волонтеров, которые сразу по прибытии готовы оказать и помощь, и консультацию.