Прямой эфир

Развитие промышленного флагмана – Лукашенко ознакомится с новым корпусом МАЗа

21 января 2025 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси 21 января посещает Минский автозавод. Александр Лукашенко ознакомится с новым корпусом автобусного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он обеспечит значительный вклад в развитие промышленного флагмана на годы вперед. Здесь будут выпускать транспорт третьего поколения с различными типами двигателей.

Развитие промышленного флагмана – Лукашенко ознакомится с новым корпусом МАЗа-2

Для Минского автомобильного завода 2024 год отмечен значительным ростом объема производства продукции. Прибыли от реализации стали одними из самых успешных. Выпущено свыше 13 тысяч единиц техники. Освоено производство новых моделей. Поставки техники осуществляются в более чем 40 стран. У предприятия есть своя спортивная команда, становившаяся призерами многочисленных соревнований. Специалисты «МАЗ-СПОРТавто» построили девять поколений спортивных грузовиков. Главе государства доложат о подготовке техники, экипажей и бытовых условиях команды.

# МАЗ # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»
21 января 2025 07:29

«Марафон единства» – в торговом центре «Столица» состоялся караоке-баттл «Код ДНК»

Лукашенко поздравил инженерные войска с профессиональным праздником
21 января 2025 07:09

Лукашенко поздравил инженерные войска с профессиональным праздником

Лукашенко посещает цеха МАЗа и пообщается с заводчанами
21 января 2025 07:06

Лукашенко посещает цеха МАЗа и пообщается с заводчанами