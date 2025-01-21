Развитие промышленного флагмана – Лукашенко ознакомится с новым корпусом МАЗа

Президент Беларуси 21 января посещает Минский автозавод. Александр Лукашенко ознакомится с новым корпусом автобусного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он обеспечит значительный вклад в развитие промышленного флагмана на годы вперед. Здесь будут выпускать транспорт третьего поколения с различными типами двигателей.

Для Минского автомобильного завода 2024 год отмечен значительным ростом объема производства продукции. Прибыли от реализации стали одними из самых успешных. Выпущено свыше 13 тысяч единиц техники. Освоено производство новых моделей. Поставки техники осуществляются в более чем 40 стран. У предприятия есть своя спортивная команда, становившаяся призерами многочисленных соревнований. Специалисты «МАЗ-СПОРТавто» построили девять поколений спортивных грузовиков. Главе государства доложат о подготовке техники, экипажей и бытовых условиях команды.