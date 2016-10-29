В начальных классах Беларуси будут учить играть в шахматы

Новости Беларуси. В начальных школах Беларуси начался первый набор групп по обучению шахматной игре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что занятия посетят более 2 тысяч школьников.

Факультатив разработан в рамках программы «Школьный всеобуч».

Для этого около 400 учителей прошли обучение по методике преподавания шахмат.

Наталья Павлеченко, учитель начальных классов средней школы №134 Минска:

Детки, когда начинают играть в шахматы, становятся более взрослыми. Несут за себя ответственность, умеют вовремя собраться, организовать свое внимание и свою работу.

Ученики средней школы №134 Минска:

Мы любим шахматы потому, что она нам очень нравятся. Много помогают в учебе.

Они очень важны потому, что развивают интеллект, мышление, ответственность и собранность.

К слову, белорусская традиция играть в шахматы уходит корнями далеко в прошлое. Об этом свидетельствуют и археологические раскопки:

первые найденные шахматные фигуры на нашей земле датируются еще XI веком.

Более подробно об этом можно прочитать здесь.