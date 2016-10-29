В начальных классах Беларуси будут учить играть в шахматы

Новости Беларуси. В начальных школах Беларуси начался первый набор групп по обучению шахматной игре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ожидается, что занятия посетят более 2 тысяч школьников.
Факультатив разработан в рамках программы «Школьный всеобуч».
Для этого около 400 учителей прошли обучение по методике преподавания шахмат.
Наталья Павлеченко, учитель начальных классов средней школы №134 Минска:
Детки, когда начинают играть в шахматы, становятся более взрослыми. Несут за себя ответственность, умеют вовремя собраться, организовать свое внимание и свою работу.
Ученики средней школы №134 Минска:
Мы любим шахматы потому, что она нам очень нравятся. Много помогают в учебе.
Они очень важны потому, что развивают интеллект, мышление, ответственность и собранность.
К слову, белорусская традиция играть в шахматы уходит корнями далеко в прошлое. Об этом свидетельствуют и археологические раскопки:
первые найденные шахматные фигуры на нашей земле датируются еще XI веком.
Более подробно об этом можно прочитать здесь.