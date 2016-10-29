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Мы не «крутим» цены на продукцию: как проходит последняя ярмарка выходного дня-2016

29 октября 2016 11:19
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Новости Беларуси. Заключительная и самая масштабная. Продукцию со всей Беларуси сегодня привезли сельхозпроизводители в Минск. На площадке у спорткомплекса «Чижовка-Арена» можно купить не только дары осени. На ярмарке богатый ассортимент от предприятий переработки.

Праздник торговли сегодня продлится до вечера. Завтра покупателей здесь ждут с 9 до 16 часов.

Посетители ярмарки:
Очень много меда, попробовали – обалденный мед! Много картошки, сельской продукции, цены приемлемые. Очень хорошие цены.

Ольга Тарасенко, начальник фирменной торговли булочно-кондитерской тороговли:
10%, мы не «крутим» на нашу продукцию. Очень народ благодарен, что мы приезжаем. Мы приезжаем каждую неделю. Довольны нашим товарооборотом, а народ – нашим товаром.

В ноябре на смену сельскохозяйственным ярмаркам придут рыбные.

Их будут проводить в Минске по выходным дням, пока позволит погода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Ярмарки в Минске # Ольга Тарасенко

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