Социальное предпринимательство: в Гомеле открыли уникальный бизнес-курс

Новости Беларуси. Зарабатывать на жизнь, решая серьёзные социальные проблемы общества. В Гомеле в рамках Всемирной Недели предпринимательства первыми в стране открыли уникальный бизнес-курс.

В Институте повышения квалификации государственного технического университета имени Сухого теперь можно пройти обучение «социальному предпринимательству».

Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Наша задача – донести до нашего слушателя особенности социального бизнеса, социальной корпоративной ответственности и деятельности некоммерческих организаций. По опыту нашей школы могу сказать, что мы начинали с 20 человек, а сегодня обучаем более 40.

Даниил Кудрявцев, студент Института повышения квалификации и переподготовки кадров Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого:

Это интересная сфера деятельности, где можно проявить себя и свои способности, какие-то желания и умения и при этом помочь людям. Для меня это очень важно, я хотел бы в этом работать.

Создавать рабочие места для инвалидов или производить продукцию, которая упростит жизнь людей с особенностями? Своими моделями социального бизнеса со слушателями гомельской школы делятся предприниматели со всего мира. Но и самим белорусам уже есть, о чём рассказать.

Так, в городе над Сожем уже несколько лет работает предприятие по выпуску уникальных развивающих игрушек.

Их главные клиенты – центры коррекционного развития, которые помогают стать на ноги «особенным» детям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Шевченко, директор частного предприятия:

В нашем случае это работает. Мы действительно пытаемся опровергнуть мысль, что коммерция должна приносить только прибыль. Потому что от своей деятельности человек должен получать не только деньги, не только доходы, но и удовольствие. И при этом обязательно пытаться решить не только свои личные проблемы, но и проблемы людей, которые находятся рядом с нами.