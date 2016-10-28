Погода на 29, 30 и 31 октября: когда нужно будет переодеваться в зимние куртки?

Новости Беларуси. Судя по погоде, недолог тот час, когда вместо листвы на улице придется убирать снег.

Синоптики огорчают неустойчивой и холодной погодой.

А с планами небесной канцелярии нас познакомит специалист гидрометцентра Светлана Рыбакова. Как говорится, предупреждён – значит, вооружен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Рыбакова, главный синоптик службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

В Минске предстоящей ночью ожидается 2-4ºС, дождь и сильный, порывистый ветер.

Днем 29 октября 4-6ºС и кратковременный дождь. 30 октября так же ожидаются дожди. 31 октября дневная температур 1-3-5ºС. В ночные часы на дорогах местами будет образовываться гололедица.

Желаю вам хороших выходных! Но начало рабочей недели обещает быть прохладным, так что готовьтесь к зимнему варианту одежды.