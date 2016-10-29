Шахматы в школе: 29 октября в белорусских школах начался набор на необычные факультативы

Новости Беларуси. Изучить шахматную доску, не отходя от школьной. В начальных образовательных учреждениях Беларуси начался первый набор групп по обучению шахматной игре. Ожидается, что занятия посетят более 2 тысяч школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вести факультативы будут специально подготовленные для этого преподаватели.

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Пока ребенок только готовится к следующему разряду, в соседнем классе развернулась настоящая баталия целых армий под предводительством школьников. Все как в настоящем военном штабе: одни мужчины и предельная концентрация. Для Мишы, который только что поставил вилку, а потом и мат, игра – дело семейное.

Михаил Лашко, учащийся 2 класса средней школы №24 Минска:

Моя дядя играет, мама. Я решил тоже стать шахматистом.

Как и Миша, в этом году шахматами в школе будут заниматься больше 2 тысяч малышей.

29 октября в стране стартовал первый набор на факультативы по интеллектуальному виду спорта.

Идея внести шахматы в школьное обучение появилась во время визита в нашу страну Кирсана Илюмжинова

– председателя международной шахматной федерации. Тогда, на самом высоком уровне, было принято решение: подготовить специалистов и разработать программу.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

К началу этого учебного года мы провели обучение 440 педагогов со всех регионов страны для того, чтобы они смогли организовать факультатив.

Такое нововведение поддержали и учителя: ведь шахматы – это не только спорт, но, прежде всего, житейские навыки. Потому и ожидается, что тренировки ума помогут малышам в освоении дисциплин основной программы. Да и уровень белорусской школы повысит.

Наталья Павлеченко, учитель начальных классов средней школы №134 Минска:

Детки, когда начинают играть в шахматы, становятся более взрослыми. Несут за себя ответственность, умеют вовремя собраться, организовать свое внимание и свою работу.

Также это еще и возможность найти новые таланты.

Александр Дубковский, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Мы будем иметь возможность выбирать как раз тех талантливых детей, которые смогут себя проявить. Для этого мы выстраиваем систему соревнований.

К слову, белорусская традиция вершить судьбы на клетчатой доске уходит корнями далеко в прошлое.

Об этом свидетельствуют и археологические раскопки: первые найденные шахматные фигуры на нашей земле датируются еще 11 веком.

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