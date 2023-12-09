В Нацбанке подвели итоги олимпиады по финансовой грамотности

В Национальном банке подвели итоги республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году в конкурсе приняли участие рекордное количество старшеклассников – более 25 тысяч. В заключительном туре оказался 21 человек. Все они стали лучшими в районных и областных этапах. Для финала специалисты Нацбанка подготовили 10 блоков с тестовыми вопросами и творческое задание. В течение часа ребята решали задачи о кредитах и вкладах, проверяли свои знания в планировании личного и семейного бюджета.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Беларуси:

Конкуренция растет, растут знания. Это залог благополучия молодых людей в будущем. Например, как накопить на крупную покупку, как составить личный финансовый план, как пользоваться сложными вопросами заимствования денег. Все это вопросы нашей олимпиады. И мы думаем, ребята будут подготовлены к взрослой жизни, изучив все эти вопросы.