В Нацбанке подвели итоги конкурса видеороликов на тему «Защити свои финансы»

Защитить себя и своих близких от финансового мошенничества. На такую тематику Национальным банком был организован традиционный конкурс видеоблогеров. Сегодня, 29 марта, в торжественной обстановке подвели итоги и определили победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта неделя была посвящена личным финансам со знаком качества. Молодежь училась грамотно планировать свои расходы, а в конкурсных работах они рассказывали о том, как уберечь себя и близких от мошенничества, распознать киберпреступников, рассуждали об основах и правилах безопасного финансового поведения. Конкурсные работы выполняли в различных форматах: это и образовательные ролики, мини-фильмы, школьные спектакли с полноценным сюжетом, клипы со стихами и песнями. Жюри оценивали яркость и креативность.

Ксения Лешкова, студентка Минского лингвистического университета: Тематика моего видеоролика была немного связана с телевидением, с программами: мы придумали свое ток-шоу «Защити свои финансы», в котором представили пострадавшего героя от мошенников, телеведущего, психолога, который помогает справиться с проблемами, и представителя Национального банка Республики Беларусь, который расскажет, как правильно обращаться с финансами.

Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка Беларуси:

Мы думаем, что они очень хорошо прокачались, они изучили эту тему. Они уже знают, что такое вишинг, фишинг, скимминг и все остальное. И как мошенники могут воздействовать на людей. И теперь они будут защищены.

Победителями конкурса стали 15 человек. Им вручили сертификаты на денежные призы. К слову, всего в этом году на конкурс поступило порядка 300 видеороликов на тему «Защити свои финансы».