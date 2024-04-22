В Мядельском районе затопило 15 метров дороги

На место выехала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Протяженность подтопления составила 15 метров. Кроме того, дождем размыло порядка 25 метров обочины. Сотрудники ГАИ оперативно организовали объезд, а бригады МЧС совместно с дорожными службами занялись подсыпкой дороги: к работам привлекли семь единиц техники. Вскоре удалось восстановить движение транспорта по одной полосе. Работы на этом участке продолжатся и сегодня.