В Мядельском районе затопило 15 метров дороги

Устраняют последствия непогоды и белорусские специалисты. Минувшим вечером подтопило дорогу возле деревни Пасынки в Мядельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Устраняют последствия непогоды и белорусские специалисты. Минувшим вечером подтопило дорогу возле деревни Пасынки в Мядельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место выехала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Протяженность подтопления составила 15 метров. Кроме того, дождем размыло порядка 25 метров обочины. Сотрудники ГАИ оперативно организовали объезд, а бригады МЧС совместно с дорожными службами занялись подсыпкой дороги: к работам привлекли семь единиц техники. Вскоре удалось восстановить движение транспорта по одной полосе. Работы на этом участке продолжатся и сегодня.