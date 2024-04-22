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В Мядельском районе затопило 15 метров дороги

22 апреля 2024 07:42
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Устраняют последствия непогоды и белорусские специалисты. Минувшим вечером подтопило дорогу возле деревни Пасынки в Мядельском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мядельском районе затопило 15 метров дороги-1

На место выехала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Протяженность подтопления составила 15 метров. Кроме того, дождем размыло порядка 25 метров обочины. Сотрудники ГАИ оперативно организовали объезд, а бригады МЧС совместно с дорожными службами занялись подсыпкой дороги: к работам привлекли семь единиц техники. Вскоре удалось восстановить движение транспорта по одной полосе. Работы на этом участке продолжатся и сегодня.

# Автодороги Беларуси # общество

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