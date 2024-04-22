Прямой эфир

Милиция просит не донимать соседей шумом

22 апреля 2024 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не донимать соседей шумом просит граждан МВД. С начала года меры воздействия за недостойное поведение применялись почти к 5 тысячам нарушителей чужого покоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция просит не донимать соседей шумом-1

Шумное времяпрепровождение – одна из самых частых причин конфликтов между соседями. В случае, когда дебошир не реагирует на просьбу вести себя спокойно, следует сообщить об этом в милицию, в том числе по телефону 102. Записанные на камеру смартфона или диктофон шумы помогут оперативно привлечь виновного к ответственности.

Милиция просит не донимать соседей шумом-4

Михаил Жильцов, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:
Многие ошибочно полагают, что, если до приезда стражей порядка шум прекратиться, вызов расценят как ложный. Милиционеры обязательно примут к рассмотрению данное сообщение, опросив не только его инициатора, но и других соседей, а также граждан, в отношение которых поступают жалобы. После подтверждения соответствующей информации правоохранители примут меры воздействия. За нарушение правил пользования жилыми помещениями в период с 23 часов до 7 утра Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин. За совершение такого деяния впервые и признания вины возможно освобождение виновного лица от ответственности.

Граждан, которые нарушают покой соседей постоянно, в судебном порядке могут выселить. Другое жилье при этом не предоставляется.

# Милиция Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Хоровой фестиваль патриотической песни прошёл в МГЛУ
22 апреля 2024 07:04

Хоровой фестиваль патриотической песни прошёл в МГЛУ

Откроет собрание речь Лукашенко – определён регламент проведения ВНС
22 апреля 2024 06:38

Откроет собрание речь Лукашенко – определён регламент проведения ВНС

Регистрация на централизованное тестирование завершается 22 апреля
22 апреля 2024 06:21

Регистрация на централизованное тестирование завершается 22 апреля

Здесь решается судьба страны! Как будет проходить VII созыв ВНС?
21 апреля 2024 18:24

Здесь решается судьба страны! Как будет проходить VII созыв ВНС?

Умный рацион для коров! Как спасти скот от падежа – аграрии выполняют поручения Президента
21 апреля 2024 18:17

Умный рацион для коров! Как спасти скот от падежа – аграрии выполняют поручения Президента

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью
21 апреля 2024 18:01

«Безопасности много не бывает!» Ежегодный облёт страны с главой МЧС Беларуси – интервью

Экзамен на краповый берет! Как тренируется белорусский спецназ?
21 апреля 2024 17:40

Экзамен на краповый берет! Как тренируется белорусский спецназ?

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ
21 апреля 2024 17:38

8% от всех лицевых счетов по ЖКУ в Беларуси имеют просроченную задолженность – министр ЖКХ

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи
21 апреля 2024 17:38

Министр ЖКХ рассказал, когда в Беларуси поднимут коммунальные платежи

За 7 лет в Беларуси планируют благоустроить перспективные агрогородки на уровне города
21 апреля 2024 17:38

За 7 лет в Беларуси планируют благоустроить перспективные агрогородки на уровне города

Ямочный ремонт, субсидии и «коммуналка» – вопросы ЖКХ обсудили с министром
21 апреля 2024 17:38

Ямочный ремонт, субсидии и «коммуналка» – вопросы ЖКХ обсудили с министром

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе
21 апреля 2024 17:38

В деревне «ловить» нечего? Развеиваем стереотипы о жизни на селе