Милиция просит не донимать соседей шумом

Не донимать соседей шумом просит граждан МВД. С начала года меры воздействия за недостойное поведение применялись почти к 5 тысячам нарушителей чужого покоя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шумное времяпрепровождение – одна из самых частых причин конфликтов между соседями. В случае, когда дебошир не реагирует на просьбу вести себя спокойно, следует сообщить об этом в милицию, в том числе по телефону 102. Записанные на камеру смартфона или диктофон шумы помогут оперативно привлечь виновного к ответственности.

Михаил Жильцов, заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МВД Беларуси:

Многие ошибочно полагают, что, если до приезда стражей порядка шум прекратиться, вызов расценят как ложный. Милиционеры обязательно примут к рассмотрению данное сообщение, опросив не только его инициатора, но и других соседей, а также граждан, в отношение которых поступают жалобы. После подтверждения соответствующей информации правоохранители примут меры воздействия. За нарушение правил пользования жилыми помещениями в период с 23 часов до 7 утра Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин. За совершение такого деяния впервые и признания вины возможно освобождение виновного лица от ответственности.

Граждан, которые нарушают покой соседей постоянно, в судебном порядке могут выселить. Другое жилье при этом не предоставляется.