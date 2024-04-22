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Хоровой фестиваль патриотической песни прошёл в МГЛУ

22 апреля 2024 07:04
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«Споем вместе» – в Минском государственном лингвистическом университете второй раз прошел хоровой фестиваль патриотической песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоровой фестиваль патриотической песни прошёл в МГЛУ-1

Масштабное событие стало символом памяти и единства. Оно прошло в рамках двух проектов: общегородского «Память через века» и вузовского «Дорогами памяти». В МГЛУ собрались лучшие творческие коллективы в преддверии памятной даты, 80-летия со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В концертную программу включили произведения белорусских и российских композиторов, каждое из которых рассказало зрителям о красоте и абсолютной любви к Родине.

# Фестиваль # общество

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