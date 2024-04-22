Делегация Архангельской области прибыла с визитом в Беларусь

Переговоры, участие в бизнес-миссии, посещение предприятий-партнеров, установление новых контактов и развитие сотрудничества. В Беларуси с двухдневным визитом делегация Архангельской области во главе с губернатором российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый за последние 30 лет прямой рейс «Архангельск – Минск» состоялся накануне. Полет прошел отлично, время в пути около 2,5 часа. Беларусь и Поморье сотрудничают давно. Наши продукты питания и технику в регионе хорошо знают. В повестке дня теперь перспективные направления взаимодействия.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области России:

У нас создана и функционирует целая рабочая группа по сотрудничеству Архангельской области и Республики Беларусь. В силу разных обстоятельств порядка 5 лет она не собиралась. В ближайшие два дня мы хотим собраться со всеми коллегами и посмотреть по всей повестке нашего взаимодействия, по направлениям, которые в ближайшее время могут быть наиболее актуальными и известными для двухстороннего сотрудничества. Наш приезд носит экономический и гуманитарный характер.