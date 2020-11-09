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В Мядельском районе открывается новая школа. Её будут посещать около сотни учеников

09 ноября 2020 06:24
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Новости Беларуси. Череда ноябрьских открытий продолжается. 9 ноября в Мядельском районе учеников примет новая Занарочская средняя школа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около сотни учеников начнут вторую четверть в современных условиях.

В Мядельском районе открывается новая школа. Её будут посещать около сотни учеников-1

Спортивный зал, лингафонный кабинет, компьютерный класс – созданы все условия для получения знаний и развития. Открытие таких объектов еще раз указывает на социальную ориентированность нашего государства. Детские сады, школы, спортивные площадки появились по десяткам адресов.  

В Мядельском районе открывается новая школа. Её будут посещать около сотни учеников-4

В Беларуси верны традициям. Новоселья приурочили к 7 ноября. Эта дата в 2020 году стала поистине исторической. Запущен первый энергоблок БелАЭС. Он будет закрывать около 20 % от общей потребности страны в электричестве.

Александр Лукашенко на открытии БелАЭС: «Исторический момент – страна становится ядерной державой»

И как подчеркнул в Островце Президент, сделан шаг в будущее – к обеспечению энергетической безопасности Беларуси.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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