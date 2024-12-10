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В Мяделе прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра

10 декабря 2024 15:30
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Строить будущее вместе. В Минской области подвели итоги третьего трудового семестра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Торжественная церемония прошла в Мяделе.

В Мяделе прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра-2

В 2024 году более 3,5 тысячи молодых людей участвовали в студотрядовском движении. Для них это не только первый заработок, но и колоссальный опыт, который можно применять на практике. Молодежь трудилась на разных локациях центрального региона: строили объекты, благоустраивали населенные пункты, помогали медикам и педагогам. А еще их можно было увидеть на площадках патриотического центра в Брестской крепости и «Кургана Славы». И вот в торжественной обстановке отметили лучшие студотряды и бойцов.

В Мяделе прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра-4

Александра Ермакович, первый секретарь Несвижского районного комитета БРСМ:
Впервые у нас проработал сервисный отряд в Несвижском замке, работа была проделана большая. Ребята работали как экскурсоводами, так и рабочими.

В Мяделе прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра-6

Валерия Карпович, боец студотряда «Орлята» (Клецкий район):
В этом году я попробовала себя впервые, поработать в студотряде. Участвовала не в одном отряде, а в нескольких. Это незабываемые впечатления, это дает большой опыт.

В Мяделе прошла торжественная церемония закрытия третьего трудового семестра-8

Татьяна Клишевич, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:
Все профили у нас в этом году отработали: и медицинский, и производственный, и строительный отряды. Но больше, конечно, сельскохозяйственные, экологические сервисы. Относительно прошлого года у нас отработало практически 1,4 тысячи человек. То есть это направление имеет спрос у молодежи.

Трудовое движение набирает популярность у молодежи. В 2024 году в Минской области работало около 300 студотрядов.

# БРСМ # Молодежь Беларуси

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