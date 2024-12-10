В Молодечно появилась новая автомобильная развязка

В Молодечно на Виленской улице по просьбе водителей появилась автомобильная развязка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Этот участок дороги является единственной транспортной связью с районом Залинейный. Ранее здесь был перекресток, который ежедневно пересекал большой поток машин. Теперь с кольцом движение стало более удобным и безопасным. Заменили асфальт, уложили плитку и сделали борт. На работы ушло 2 месяца.

Евгения Попова, главный инженер УП «Коммунальник»:

Планы по 2024 году подходят к концу. Были выполнены работы по укладке лежачих полицейских, установили кольцо. На данный момент укладываем плитку на братской могиле. Также мы занимаемся ямочным ремонтом по городу Молодечно. Уже начал формироваться план работ на 2025 год, к которому мы очень тщательно готовимся.

Благоустройство в Молодечно продолжается. Особое внимание памятным местам. Сейчас коммунальщики приводят в порядок братскую могилу.