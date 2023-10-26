Ги Меттан: конференция в Минске – это шаг в сторону выстраивания отношений между Востоком и Западом

На конференции уже четко обозначены предложения Беларуси по формированию модели евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Безопасность в Евразии – сложная и многогранная тема, сегодня актуальная как никогда. Поэтому анализируя континентальные геополитические и социально-экономические процессы, участники минской встречи – высказываются лишь за диалог.

Ги Меттан, депутат кантонального парламента Женевы:

Сегодняшняя конференция – это шаг в сторону выстраивания отношений между Востоком и Западом. Фактически за последние два года это первая возможность для всех нас собраться и поговорить на столь значимые темы. А Минск – это естественная площадка для проведения подобного форума. Беларусь известна своими миротворческими инициативами. Можно сказать, мы сегодня пытаемся открыть двери двух миров и начать общаться друг с другом, вести диалог.