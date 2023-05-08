Дети из Донбасса, которые отдыхали в Беларуси, получили подарки от Президента

Мирные каникулы для 350 ребят из Донбасса. Две недели гостили они на белорусской земле. В оздоровительном лагере «Дубрава» мальчишки и девчонки провели две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Домой они увозят с собой, кроме прочего, уйму впечатлений.

Беларусь не первый раз принимает ребят из Донбасса – это поручение Президента. Организацией отдыха занимается благотворительный фонд паралимпийца Алексея Талая. Сегодня на прощание юные гости подготовили большой праздничный концерт. Яркие творческие номера, акробатика, танцы, пение, чтение стихов. Не остались ребята и без подарков. Домой они увезут презенты от Президента.

Я в первый раз в Беларуси, отдыхать мне тут очень круто. Здесь мне удалось почувствовать себя без забот.

Мне здесь очень понравилось, особенно природа, бассейн. Очень много возможностей, велосипеды. Самое главное и банальное, что здесь мир и тишина.

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда:

Это впервые такой подарок от главы государств. С подворья Президента ко Дню Победы привезли и картошечку к праздничному столу, и соки, и нектары, и мед замечательный от главы государства.

Как и в 2022 году, в нынешнем запланировано три смены. За это время в «Дубраве» пройдут оздоровление более тысячи ребят.