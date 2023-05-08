«Не боялись ничего». В Жодино поздравили ветеранов
Новости Беларуси. Залпы фейерверков будут взмывать в небо и в честь ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны. Они продолжают принимать поздравления с Днем Победы. В Жодино пышные букеты и корзины, наполненные угощениями к праздничному столу, лично разносило по хорошо известным адресам руководство города и облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первой встречать гостей вышла Любовь Дубина. В 1942-м ее призвали в ряды действующей армии в качестве телефонистки. Любовь Ивановна принимала участие в боевых действиях в составе 3-го Белорусского фронта, прошла с боями от Москвы до Кенигсберга. За храбрость и героизм награждена орденом Красной Звезды и двадцатью медалями.
Без внимания не осталась и Лидия Андреевна Сушкевич. В борьбу с фашистами она вступила, когда ей было 15 лет, выполняла роль связного и разведчика у партизан.
Лидия Сушкевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы очень помним много. Прошли войну. Не боялись ничего. Не представляли, что в будущем будет. Война началась. Победа была всегда за нами. И на наших устах: «Мы победим!»
К гостям герои войны выходят в кителях с медалями и орденами, под восхищенные взгляды соседей. Таких, как они, осталось немного. Каждому в эти дни говорят спасибо - за мирную и свободную страну.