В Минске поздравили 101-летнего ветерана Петра Иванова

Новости Беларуси. Главными действующими лицами в эти дни являются ветераны. Так, сегодня, 8 мая, в Минске гостей встречал Петр Сергеевич Иванов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под окнами его квартиры оркестр исполнил песни военных лет. Затем представители местной власти, общественных организаций, в том числе «Белой Руси», вместе со школьниками поднялись в квартиру к Петру Сергеевичу. Ему уже 101 год, но, несмотря на возраст, гостей он встречал с радушием. Много говорил о войне.

Петр Иванов, ветеран Великой Отечественной войны:

Как говорится, вся молодость прошла на фронтах. И после этого в 1962 году демобилизовался. Работал около 30 лет в Академии наук, в Институте физики. И очень благодарен физикам. Они каждый праздник меня навещают, благодарят. Конечно, подарки приносят.