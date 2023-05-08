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В Минске поздравили 101-летнего ветерана Петра Иванова

08 мая 2023 13:18
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Новости Беларуси. Главными действующими лицами в эти дни являются ветераны. Так, сегодня, 8 мая, в Минске гостей встречал Петр Сергеевич Иванов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске поздравили 101-летнего ветерана Петра Иванова-1

Под окнами его квартиры оркестр исполнил песни военных лет. Затем представители местной власти, общественных организаций, в том числе «Белой Руси», вместе со школьниками поднялись в квартиру к Петру Сергеевичу. Ему уже 101 год, но, несмотря на возраст, гостей он встречал с радушием. Много говорил о войне. 

В Минске поздравили 101-летнего ветерана Петра Иванова-4

Петр Иванов, ветеран Великой Отечественной войны: 
Как говорится, вся молодость прошла на фронтах. И после этого в 1962 году демобилизовался. Работал около 30 лет в Академии наук, в Институте физики. И очень благодарен физикам. Они каждый праздник меня навещают, благодарят. Конечно, подарки приносят. 

В Минске поздравили 101-летнего ветерана Петра Иванова-7

Петр Иванов прошел две войны. Сперва была финская, а в Великую Отечественную он помогал сражаться с врагом сначала на западном фронте, затем в составе 3-го Белорусского фронта участвовал в освободительных боях, дойдя до Кенигсберга. 

# Ветеран войны # общество # Петр Иванов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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