В музее истории ВОВ открылась временная экспозиция к Международному дню памяти жертв Холокоста

Она посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-летию освобождения узников нацистского лагеря. Для школьников презентация выставки прошла в формате диалога. Говорили о стойкости и воле к жизни, важности сохранения исторической памяти.

Егор Тишко: На выставке, если честно, впечатлило все. Все очень памятно, можно походить, почитать, посмотреть. Мы должны все помнить это, чтобы больше не повторилось такой трагедии.

Наталья Яцкевич, заведующая научно-экспедиционным отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Экспонатов не так много. Я имею в виду, объемных предметов. Тем не менее они очень ценные. Например, лагерные колодки, которые привезла одна из узниц этого лагеря – Надежда Цветкова. Она была участницей Минского антифашистского подполья. Просто чудом выжила в Освенциме, вернулась в Минск и привезла эти колодки. Еще один ценный экспонат – это рабочий пиджак Таисии Мисуновой.

«Аушвиц» – нацистский лагерь, крупнейшее место массового уничтожения граждан европейских государств. За пять лет там уничтожены около двух миллионов человек.



