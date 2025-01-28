Международные наблюдатели продолжают подводить итоги работы на президентских выборах. Напомним, в Беларусь прибыли около полутысячи человек из более чем 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они лично посещали участки для голосования, общались с избирателями и членами комиссий. Экспертное сообщество оценивает результаты электоральной кампании очень высоко.

Юрий Петухов, международный наблюдатель Миссии МПА СНГ: Не Евросоюзу указывать, насколько легитимны или негативны выборы после Румынии и после Молдавии. Особенно после Румынии, когда мы видим вопиющее нарушение вообще всех международных норм, когда вдруг дают указание, Конституционный суд отменяет итоги первого тура голосования, потому что это неудобно. Что касается Молдавии, мы это увидели вообще в предыдущем случае, когда на избирательном участке в полном объеме открывается Европейское государство и минимум избирательных участков Российской Федерации, где огромное количество молдавской диаспоры присутствует.

Виктория Абрамченко, координатор группы международных наблюдательной от ПА ОДКБ:

Работа выстроена четко. Есть наблюдатели. Ни одной неопломбированной и неопечатанной урны мы не видели. Здесь все сделано с точки зрения законодательства идеально. Пообщались с людьми, которые приходят на избирательные участки. Простые избиратели. Причем, что хочу отметить, люди приходят с семьями, с маленькими детьми. В Минской области на избирательных участках были организованы концерты. Дети играли, дети танцевали. Это настоящий праздник.

За ходом голосования в нашей стране следили также национальные наблюдатели. Это были представители трудовых коллективов, партий и общественных организаций – всего около 45 тысяч человек.