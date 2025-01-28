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Более 11,5 тыс. европейцев воспользовались белорусским безвизом с начала 2025-го

28 января 2025 07:02
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Доказательство открытости и миролюбия, приверженности принципам добрососедства. Более 11,5 тысяч европейцев воспользовались белорусским безвизом с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 11,5 тыс. европейцев воспользовались белорусским безвизом с начала 2025-го-2

По данным Госпогранкомитета, большинство путешественников из стран-соседей: Литвы, Латвии и Польши. Решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств до 31 декабря 2025 года включительно – было принято главой государства. Введение безвиза положительно сказывается на развитии туризма, экономике и в целом на имидже страны. Упрощаются контакты, улучшается свобода передвижений. С подробной информацией о безвизовом посещении Беларуси можно ознакомиться в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета, и в мобильном приложении «Граница Беларуси».

# Госпогранкомитет

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