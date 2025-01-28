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В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвящённое 81-летию снятия блокады Ленинграда

28 января 2025 07:19
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Помнить о подвиге. В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвященное 81-летию полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвящённое 81-летию снятия блокады Ленинграда-2

Столичные школьники смогли прочувствовать историю тех суровых лет через стихотворения, прозу и песни, созданные в условиях жестоких испытаний. Произведения – символ человеческой стойкости и духа сопротивления.

В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвящённое 81-летию снятия блокады Ленинграда-4

Наталья Косых, учащаяся средней школы №104 имени Р.Н. Мачульского:
Важно, чтобы люди поняли, как это все на самом деле страшно. Рассказывается, какая это трагедия и какая радость была у людей, когда эту блокаду сняли в Ленинграде.

В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвящённое 81-летию снятия блокады Ленинграда-6

Елена Ставицкая, библиотекарь музея истории Великой Отечественной войны:
872 долгих дня длилась блокада. Для ленинградцев и людей всего мира 27 января является великим праздником – День снятия блокада с Ленинграда. Для меня это не просто страница в истории, это также страница из жизни моей семьи. Мама моей прабабушки умерла от голода в блокадном Ленинграде, к сожалению.

Среди тех, кто пережил блокаду Ленинграда, были и белорусы. По некоторым данным, это более 20 тысяч человек. Личные вещи некоторых – в фондах музея истории Великой Отечественной войны. 

# Великая Отечественная война # Школьники

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