В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвящённое 81-летию снятия блокады Ленинграда

Столичные школьники смогли прочувствовать историю тех суровых лет через стихотворения, прозу и песни, созданные в условиях жестоких испытаний. Произведения – символ человеческой стойкости и духа сопротивления.

Наталья Косых, учащаяся средней школы №104 имени Р.Н. Мачульского: Важно, чтобы люди поняли, как это все на самом деле страшно. Рассказывается, какая это трагедия и какая радость была у людей, когда эту блокаду сняли в Ленинграде.

Елена Ставицкая, библиотекарь музея истории Великой Отечественной войны:

872 долгих дня длилась блокада. Для ленинградцев и людей всего мира 27 января является великим праздником – День снятия блокада с Ленинграда. Для меня это не просто страница в истории, это также страница из жизни моей семьи. Мама моей прабабушки умерла от голода в блокадном Ленинграде, к сожалению.

Среди тех, кто пережил блокаду Ленинграда, были и белорусы. По некоторым данным, это более 20 тысяч человек. Личные вещи некоторых – в фондах музея истории Великой Отечественной войны.