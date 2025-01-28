В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвящённое 81-летию снятия блокады Ленинграда

Помнить о подвиге. В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвященное 81-летию полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помнить о подвиге. В Минске прошло литературно-музыкальное мероприятие, посвященное 81-летию полного снятия блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столичные школьники смогли прочувствовать историю тех суровых лет через стихотворения, прозу и песни, созданные в условиях жестоких испытаний. Произведения – символ человеческой стойкости и духа сопротивления.
Наталья Косых, учащаяся средней школы №104 имени Р.Н. Мачульского:
Важно, чтобы люди поняли, как это все на самом деле страшно. Рассказывается, какая это трагедия и какая радость была у людей, когда эту блокаду сняли в Ленинграде.
Елена Ставицкая, библиотекарь музея истории Великой Отечественной войны:
872 долгих дня длилась блокада. Для ленинградцев и людей всего мира 27 января является великим праздником – День снятия блокада с Ленинграда. Для меня это не просто страница в истории, это также страница из жизни моей семьи. Мама моей прабабушки умерла от голода в блокадном Ленинграде, к сожалению.
Среди тех, кто пережил блокаду Ленинграда, были и белорусы. По некоторым данным, это более 20 тысяч человек. Личные вещи некоторых – в фондах музея истории Великой Отечественной войны.