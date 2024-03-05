В музее истории Великой Отечественной открылась новая экспозиция

В музее истории Великой Отечественной войны начала работу экспозиция «Музей. Время. Память», созданная в рамках проекта «Открытые фонды». Он дает уникальную возможность посетителям ознакомиться с материалами, которые есть в фондах музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка посвящена юбилеям освобождения Беларуси и снятия блокады Ленинграда, а также 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В музее только за последнее время появилось более тысячи тематических экспонатов. Это награды, документы, фотографии, предметы быта и техника, которые принадлежали фронтовикам и партизанам.

Юлия Колтович, заведующая учетом отдела фондов Музея истории Великой Отечественной войны:

К сожалению, многих ветеранов уже с нами нет. Поэтому родственники решаются рассказать о подвигах своих родственников и истории судьбы. Для наших посетителей есть большая возможность открыть для себя новые имена, их подвиги и судьбы.