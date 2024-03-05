Открытие памятной доски на месте входа в Минское гетто состоится 5 марта

Минское гетто было самым большим в Беларуси – в нем нацисты убили более 100 тысяч человек. До Второй мировой войны в нашей стране было около 900 тысяч евреев. Жизнь большинства из них оборвалась. На территории Минского гетто в живых остались только 13 человек, которые несколько месяцев прятались в подвале дома около еврейского кладбища на улице Сухой и смогли выйти из убежища только в день освобождения города в июле 1944 года.