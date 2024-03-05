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Открытие памятной доски на месте входа в Минское гетто состоится 5 марта

05 марта 2024 06:19
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Место, где был вход в Минское гетто, отметили памятной доской. Ее открытие состоится 5 марта на улице Романовская Слобода. На белорусском, русском и иврите обозначен масштаб трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие памятной доски на месте входа в Минское гетто состоится 5 марта-1

Минское гетто было самым большим в Беларуси – в нем нацисты убили более 100 тысяч человек. До Второй мировой войны в нашей стране было около 900 тысяч евреев. Жизнь большинства из них оборвалась. На территории Минского гетто в живых остались только 13 человек, которые несколько месяцев прятались в подвале дома около еврейского кладбища на улице Сухой и смогли выйти из убежища только в день освобождения города в июле 1944 года.

# Великая Отечественная война # общество

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