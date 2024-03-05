День посткроссера пройдёт во всех отделениях «Белпочты» 5 марта

Это хорошо известное в мире движение, которое позволяет обмениваться открытками и марками незнакомым людям со всего мира, своего рода ответ на засилье электронных посланий. Для того чтобы белорусские посткроссеры смогли разослать как можно больше открыток, сегодня выгодные условия. Тем более, что есть повод – совсем скоро Международный женский день. При отправке 10 и более международных почтовых карточек скидка 10 %.