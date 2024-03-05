Прямой эфир

День посткроссера пройдёт во всех отделениях «Белпочты» 5 марта

05 марта 2024 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во всех отделениях почтовой связи Беларуси 5 марта пройдет акция «День посткроссера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День посткроссера пройдёт во всех отделениях «Белпочты» 5 марта-1

Это хорошо известное в мире движение, которое позволяет обмениваться открытками и марками незнакомым людям со всего мира, своего рода ответ на засилье электронных посланий. Для того чтобы белорусские посткроссеры смогли разослать как можно больше открыток, сегодня выгодные условия. Тем более, что есть повод – совсем скоро Международный женский день. При отправке 10 и более международных почтовых карточек скидка 10 %.

# Почта Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Открытие памятной доски на месте входа в Минское гетто состоится 5 марта
05 марта 2024 06:19

Открытие памятной доски на месте входа в Минское гетто состоится 5 марта

Белорусско-китайский женский форум пройдёт 5 марта в Минске
05 марта 2024 06:09

Белорусско-китайский женский форум пройдёт 5 марта в Минске

«Сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей». Почему участились случаи мошенничества?
04 марта 2024 20:23

«Сумма ущерба – больше 6 миллионов рублей». Почему участились случаи мошенничества?