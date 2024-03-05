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Белорусско-китайский женский форум пройдёт 5 марта в Минске

05 марта 2024 06:09
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Белорусско-китайский женский форум состоится сегодня, 5 марта, в Минске. Его организатором выступил лингвистический университет, который таким образом стремится внести вклад в поддержку отношений всестороннего стратегического партнерства между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусско-китайский женский форум пройдёт 5 марта в Минске-1

На этот раз речь пойдет о совместных гуманитарных проектах. Тема для обсуждения – роль современной женщины в развитии науки и образования. Во время форума будет работать восточная гостиная, которая еще шире познакомит участников встречи с традициями и культурой КНР. Запланирована и презентация книги «Судьбы женщин – судьба единой Беларуси» с участием ее автора, заслуженного деятеля культуры Алины Гришкевич.

# Беларусь-Китай # общество

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