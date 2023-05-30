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В Мурманске появятся белорусские троллейбусы. Вот как налаживаются отношения с российским регионом

30 мая 2023 16:35
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Пассажирский транспорт, замена лифтов и авиасообщение. Минск и Мурманская область налаживают двустороннее сотрудничество. Так, со второго полугодия начнется выполнение контракта по поставкам в Мурманск троллейбусов производства «Белкоммунмаш», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Мурманске появятся белорусские троллейбусы. Вот как налаживаются отношения с российским регионом-1

Кроме того, МАЗ нацелен на результативное участие в тендере на поставку автобусов и будет готов к выполнению заказов на дополнительный объем техники. Что касается логистики, уже запущен прямой авиарейс из Мурманска в Минск, о котором не раз просили северяне. Также развиваются поставки рыбной продукции из Мурманской области. В прошлом году их объем превысил пять тысяч тонн. Отметим, что со стороны Беларуси Мурманск получает корм для аквакультуры. Кроме того, стороны намерены развивать сотрудничество по таким направлениям, как медицина, поставки стройматериалов и лифтового оборудования.  

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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