Президент раскритиковал систему подсчёта баллов на ЦЭ

Напомним, в таком формате испытание для выпускников проходило впервые и уже вызвало немало вопросов. От родителей и будущих абитуриентов продолжают поступать жалобы. Поручение от Президента – разобраться в возникших в организации ЦЭ проблемах, а также рассмотреть каждое поступившее заявление. Как отметил Александр Лукашенко, нужна обычная, понятная система.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы за центральный экзамен. Они начали какие-то статистические цифры выводить на компьютере. Кому это надо? Надо делать обычную, понятную систему. И на следующей неделе надо опять к этому вернуться. Вступительный экзамен – это не просто вступительный экзамен. Это самые продвинутые семьи контролируют поступление своих детей. И это естественно. Но они не понимают, чего мы хотим от этих детей. И, самое главное, пишет мне, что нынешний экзамен показал свою идентичность с прошлыми двумя годами, когда они в школе сдавали экзамены. Так зачем мы эту катавасию тогда устроили?

Александр Лукашенко хорошо осведомлен в сложившейся ситуации. Как только в Сети начали появляться фейки, Президент буквально за ночь поручил разобраться, что к чему. Сегодня глава Администрации Президента выступил с докладом. Последовавшее поручение главы государства – не держать на контроле, а оперативно разрешить проблему. На каждое заявление родители должны получить объективный, справедливый ответ. Как отметил Игорь Сергеенко, работа уже начата и ведется по двум направлениям. Подробности.

Напомним, первый централизованный экзамен – по русскому и белорусскому языкам – прошел 14 мая. В нем приняли участие более 53 тысяч старшеклассников. Из них около 900 показали 100-балльный результат. Это в 9 раз выше, чем в прошлом году.