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Татьяна Бранцевич: «Основные задачи госпрограмм реализованы»

30 мая 2023 14:55
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Новости Беларуси. Выполнение почти половины госпрограмм этой пятилетки признано эффективным. Сегодня, 30 мая, их реализацию оценили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Татьяна Бранцевич: «Основные задачи госпрограмм реализованы»-1

За два года на реализацию проектов направлено около 250 миллиардов рублей. Во столько обошлись 24 детских сада, 12 школ, 73 объекта здравоохранения и 6 физкультурно-оздоровительных центров. Кроме этого, отремонтировано более 5 тысяч километров дорог, возведены 9 миллионов квадратных метров жилья. Также проведен ряд мероприятий по научному обеспечению и цифровизации различных отраслей. Сегодня на заседании Президиума Совмина поставлены задачи для достижения запланированных результатов от реализации госпрограмм.  

Татьяна Бранцевич: «Основные задачи госпрограмм реализованы»-4

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:  
В рамках реализации 29 государственных программ реализовывались более 3 тысяч мероприятий. Хочется отметить, что процент выполнения тех задач и мероприятий составляет более 82 %. Можно констатировать факт, что основные задачи госпрограмм реализованы. В рамках государственных программ у нас реализуется 3 тысячи мероприятий. Оценка ведется по более чем 500 показателям, 61 сводный целевой показатель. И процент выполнения по всем этим категориям – более 82 %.  

В 2023 году велась оценка и регионального комплекса мер по выполнению госпрограмм. Стоит отметить, что в рамках их реализации среди регионов лидером можно назвать Брестскую область.  

# Государственная социальная политика # общество # Татьяна Бранцевич # Фотофакт

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