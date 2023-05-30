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Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?

30 мая 2023 14:53
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Новости Беларуси. Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Столичный союз молодежи дал старт праздничным мероприятиям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?-1

Первая локация – Белорусский государственный театр кукол. Для детей из многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов показали спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Также для юных посетителей подготовили экскурсию по музею театральных кукол. Ребята смогли попробовать себя в роли актеров в домашнем театре и театре теней, сделать снимки в ярких фотозонах и нанести аквагрим.  

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?-4

Я тут впервые, так что очень классный театр. Мне больше всего понравилось, когда рисовали грим, фоткались, раздавали шарики.  

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?-7

Мне понравилось, особенно понравилось, что актеры хорошо рассказывали, малыш хорошо себя выдавал.  

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?-10

Я тут уже не в первый раз, мне тут очень понравился спектакль, особенно Карлсон и Малыш. Тут есть и веселые куклы, и немножко страшные есть, я видел на входе.  

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?-13

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:  
В детстве каждый смотрел мультфильм под названием «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». И, конечно же, воспоминания в голове у каждого человека только положительные. Мы посмотрели, что проходит спектакль в Белорусском театре кукол, в соответствии с этим мы решили в преддверии этого дня выбрать какой-то новый формат и посетить спектакль.  

Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?-16

Всего в рамках празднования Дня защиты детей в Минске запланировано более 20 мероприятий в каждом районе. С концертной программой столичная молодежь посетит детские дома и интернаты.  

# Благотворительная акция # общество # Роман Бондарук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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