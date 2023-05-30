Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Чем удивляли малышей в Минске?

Новости Беларуси. Более 200 ребят собрала благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты детей. Столичный союз молодежи дал старт праздничным мероприятиям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первая локация – Белорусский государственный театр кукол. Для детей из многодетных семей, ребят с ограниченными возможностями и воспитанников детских домов показали спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». Также для юных посетителей подготовили экскурсию по музею театральных кукол. Ребята смогли попробовать себя в роли актеров в домашнем театре и театре теней, сделать снимки в ярких фотозонах и нанести аквагрим.

Я тут впервые, так что очень классный театр. Мне больше всего понравилось, когда рисовали грим, фоткались, раздавали шарики.

Мне понравилось, особенно понравилось, что актеры хорошо рассказывали, малыш хорошо себя выдавал.

Я тут уже не в первый раз, мне тут очень понравился спектакль, особенно Карлсон и Малыш. Тут есть и веселые куклы, и немножко страшные есть, я видел на входе.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

В детстве каждый смотрел мультфильм под названием «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». И, конечно же, воспоминания в голове у каждого человека только положительные. Мы посмотрели, что проходит спектакль в Белорусском театре кукол, в соответствии с этим мы решили в преддверии этого дня выбрать какой-то новый формат и посетить спектакль.