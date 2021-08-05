В Мозыре женщина оставила новорождённую дочь в лесу и ушла
Новости Беларуси. 30 июля в Мозыре в лесу возле городской детской больницы было обнаружено тело новорожденной девочки.
Как сообщает УСК по Гомельской области, при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что матерью ребёнка является 38-летняя местная жительница. Она ведёт бродяжнический образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
Фото: УСК по Гомельской области
По материалам дела, гражданка случайно встретилась с давними знакомыми, после чего отправилась с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Несколько дней компания выпивала в помещении для сторожей. В ночь на 21 июля женщина родила там девочку.
Позже мозырянка вернулась в город и отнесла новорождённую в лес возле детской больница, положила в коробку и ушла.
Фото: УСК по Гомельской области
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо малолетнего». Обстоятельства смерти ребёнка выясняются. Его мать является подозреваемой, с ней работают следователи.
Ранее сообщалось о другом случае гибели маленького ребёнка. В Молодечненском районе мальчик запутался в петле возле кроватки – здесь подробности.