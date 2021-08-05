В Мозыре женщина оставила новорождённую дочь в лесу и ушла

Как сообщает УСК по Гомельской области, при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что матерью ребёнка является 38-летняя местная жительница. Она ведёт бродяжнический образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

По материалам дела, гражданка случайно встретилась с давними знакомыми, после чего отправилась с ними на страусиную ферму в Мозырском районе. Несколько дней компания выпивала в помещении для сторожей. В ночь на 21 июля женщина родила там девочку.

Позже мозырянка вернулась в город и отнесла новорождённую в лес возле детской больница, положила в коробку и ушла.