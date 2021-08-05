Создали площадку для TikTok, планируют открыть капсульный отель. Как преобразится ТЦ «Столица»?

Новости Беларуси. Успешной торговлей сегодня трудно удивить покупателя. А вот когда к шоппингу на огромной территории добавляются живая музыка, танцы, мастер-классы, к тому же бесплатно (в центре города, в подземном центре города), это повод внимательнее познакомиться с организацией, которая предоставляет такое количество возможностей. О том, как торговый центр «Столица» охотно превращается то в фотозону, то в фотостудию, то в баскетбольную площадку, то в подиум, то в концертный зал, поговорили с руководителем комплекса Ириной Дмуховской в студии программы «Большой город». Екатерина Забенько, ведущая:

Вам удалось буквально вдохнуть новую жизнь в этот уникальный торговый и архитектурный объект. Что такое сегодня торговый центр «Столица»? Я бы назвала это комплексом с каким-то неограниченным потенциалом. По тому, сколько там площадей, по тому, сколько там может быть различных локаций, по тому, сколько там может быть различных активностей. Я знаю, что там даже снимаются телевизионные передачи, то есть он легко превращается в телестудию. Там даже снимал, по-моему, Запашный свой проект.

Ирина Дмуховская, руководитель ТЦ «Столица»:

Вы тоже можете прийти к нам и заодно снять у нас прямой эфир. Наверное, сегодня торговый центр – это не просто площади магазинов, а это целый город в городе. Сегодня там есть кинотеатры, фудкорты, можно проводить бизнес-мероприятия, в том числе даже отели делают. Поэтому сегодня торговый центр «Столица» к этому как раз и стремится: быть в топе, в тренде. Я думаю, что у нас это получается. Екатерина Забенько:

Вы такая хрупкая женщина, на ваши плечи упали все эти 75 тысяч квадратных метров торгового центра «Столица». Даже просто обойти все эти владения, я знаю, что вы регулярно проводите летучку и обход владений. Наверное, шагомер в этот момент зашкаливает. Приходится все держать под контролем в таком огромном комплексе? Ирина Дмуховская:

Конечно. С учетом того, что это именно подземный торговый центр, в этом много нюансов, которые нужно контролировать. Каждое утро я обхожу сначала торговые площади, смотрю, как будет к открытию готов торговый центр, далее смотрю видеонаблюдение, это безопасность. Нужно пройти по паркингу, это четыре уровня. Посмотреть, все ли там в порядке. Это и пожарная безопасность, тоже очень серьезно. Не только под землей, приходится подниматься наверх и смотреть, как выглядит сверху торговый центр, все ли хорошо.

Екатерина Забенько:

Какие планы по преображению титана белорусской торговли? Ирина Дмуховская:

Планы есть, их достаточно много, они интересные. Я уже говорила, что это сегодня не просто торговый центр, где только магазины. Мы хотели бы сделать развлекательный торговый центр. Сегодня мы прорабатываем проект детского образовательного центра, который может помочь родителям определиться даже с профессией деток. Это очень интересно, это как город в городе, город мастеров. Мы этот проект посмотрели у наших коллег, хотели бы его воплотить. Сейчас у нас будут переговоры, скорее всего, все получится, будет интересно. Кроме этого, мы задумали еще просмотреть капсульный отель. Мы находимся в центре города, это очень модно сегодня. Если помните «Пятый элемент», то там Брюс Уиллис был в таких специальных капсулах. Будет что-то в этом роде, в неоне, белое, такое интересное и необычное. Сегодня мы просматриваем и этот вариант.

Екатерина Забенько:

Это будет реальный отель? Там можно будет снять номер? Ирина Дмуховская:

Да, можно будет снять номер, но это будет не обычный номер, а капсульный. Можно будет остановиться как на несколько часов в близости от ЖД вокзала, так и переночевать. В основном это молодежный тренд. Они много путешествуют по миру, ездят, у них нет времени, чтобы останавливаться в больших пятизвездочных отелях, поэтому мы решили идти в ногу со временем. Екатерина Забенько:

Отель – это ваша фишка, вас выдернули на эту должность из гостиничного бизнеса, который процветал. Вы там за несколько лет навели порядок, подняли на должный уровень. Теперь придется поднимать «Столицу». Откуда черпаете идеи? Все, что вы предлагаете сделать в подземном городе, сразу находит отклик у жителей города и у туристов, что немаловажно. Период пандемии, тяжелое время, а вам такое попадается, вам приплывает такой объект.

Ирина Дмуховская:

Я по образованию маркетолог, закончила БГЭУ. Меня научили, как думать на 10 шагов вперед. Очень много читаю интересной информации, которая есть в книгах, в интернете, в видеороликах. То есть черпаю оттуда. Один мой знакомый сказал: «Плох тот маркетолог, который не украдет чужую идею». Наверное, это близко ко мне, я смотрю на идеи, даже если они не близки к торговому центру. Где-то даже общаюсь, слышу покупателей, арендаторов, что бы хотелось, чего не хватает. Где-то во сне приходят такие хорошие идеи.