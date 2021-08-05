Руководитель ТЦ «Столица»: это не просто магазины, это город в городе

Новости Беларуси. Успешной торговлей сегодня трудно удивить покупателя. А вот когда к шоппингу на огромной территории добавляются живая музыка, танцы, мастер-классы, к тому же бесплатно (в центре города, в подземном центре города), это повод внимательнее познакомиться с организацией, которая предоставляет такое количество возможностей. О том, как торговый центр «Столица» охотно превращается то в фотозону, то в фотостудию, то в баскетбольную площадку, то в подиум, то в концертный зал, поговорили с руководителем комплекса Ириной Дмуховской в студии программы «Большой город». Екатерина Забенько, ведущая:

Я знаю, что даже самые креативные люди этого города уже посматривают в сторону торгового центра «Столица». Это какие-то ивент-агентства, которые хотят разнообразить праздничные мероприятия своих клиентов. Вы даже провели уже несколько таких мероприятий в необычном месте, чтобы усилить эффект от этого праздника. Что такого у вас уже происходило?

Ирина Дмуховская, руководитель ТЦ «Столица»:

У нас было несколько мероприятий, сегодня даже провести день рождения – наверное, уже очень много избалованных жителей – уже много где можно провести: и батуты, и горки, и шарики, а хочется чего-то необычного. Кроме того, что у нас очень часто фотографируются свадьбы, сейчас ивент-агентства обратились к нам за проведением детских праздников, они связывают это с TikTok, с фуд-кортом, можно еще повеселиться на нашей центральной площадке. В принципе, это время не ограничено. Екатерина Забенько:

Под крыло «Столицы» стремятся еще организации, которым, казалось бы, совершенно несвойственна такая прописка в торговом центре. В частности, расчетно-справочный центр Московского района. Возьмете к себе?

Ирина Дмуховская:

Конечно. Сегодня у нас уже ведутся работы. Я думаю, это очень хорошая идея. Мы с вами говорили, что торговый центр – это не просто магазины, это город в городе. Где-то в начале сентября будет открыт у нас расчетно-справочный центр Московского района. Удобны подъездные пути, можно добраться на метро, на общественном транспорте. Если вы приедете на собственном автомобиле, то можно оставить на два часа и решить вопросы. Пока будет изготавливаться та или иная справка, можно пробежаться по магазинам, что-то перекусить, побыть в центре города. Екатерина Забенько:

Все как-то автоматически боятся паркинга. Как он работает, как его оплачивают? Чтобы все-таки парковались, где нужно, площади позволяют.