Войну он встретил в 15. Как поздравляли ветерана Бронислава Карпенко с 95-летием?

Новости Беларуси. Ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Брониславу Карпенко исполнилось 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войну он встретил 15-летним подростком. В 17 – вступил в партизанский отряд, подрывал линии связи и мосты, участвовал в разгроме опорных пунктов гитлеровцев. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

Поздравляя Бронислава Викторовича, военные выразили глубокое уважение и искреннюю признательность ветерану за его нелегкий жизненный путь, великие подвиги, мужество и отвагу.

От всей души от имени военного ведомства хотим поздравить вас с юбилеем, пожелать, конечно же, в первую очередь здоровья.