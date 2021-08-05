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Войну он встретил в 15. Как поздравляли ветерана Бронислава Карпенко с 95-летием?

05 августа 2021 06:47
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Новости Беларуси. Ветерану Великой Отечественной войны, полковнику в отставке Брониславу Карпенко исполнилось 95 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Войну он встретил в 15. Как поздравляли ветерана Бронислава Карпенко с 95-летием?-1

Войну он встретил 15-летним подростком. В 17 – вступил в партизанский отряд, подрывал линии связи и мосты, участвовал в разгроме опорных пунктов гитлеровцев. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

Войну он встретил в 15. Как поздравляли ветерана Бронислава Карпенко с 95-летием?-4

Поздравляя Бронислава Викторовича, военные выразили глубокое уважение и искреннюю признательность ветерану за его нелегкий жизненный путь, великие подвиги, мужество и отвагу.

Войну он встретил в 15. Как поздравляли ветерана Бронислава Карпенко с 95-летием?-7

От всей души от имени военного ведомства хотим поздравить вас с юбилеем, пожелать, конечно же, в первую очередь здоровья.

Войну он встретил в 15. Как поздравляли ветерана Бронислава Карпенко с 95-летием?-10

Бронислав Викторович и сегодня в строю. Он часто встречается с молодым поколением, для которого проводит уроки мужества.

# Ветеран войны # общество # Бронислав Карпенко # Фотофакт

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