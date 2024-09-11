Прямой эфир

С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить на шестой кнопке

11 сентября 2024 14:54
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С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить в эфир на шестой кнопке. Свое вещание в День народного единства начинает «Первый информационный» телеканал, который и займет пятую кнопку на пульте. Постановление о включении канала в общедоступный пакет телепрограмм подписано правительством нашей страны.

С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить на шестой кнопке-1

Итоговая аналитическая программа «Акценты», выпуски новостей, проект «Рецепт настоящего белоруса», ток-шоу «САСС уполномочен заявить», «Да!Но», «Точки над i», развлекательный эфир «Новое утро», всегда актуальный прогноз погоды «Плюс-минус» и полюбившиеся всем сериалы и фильмы – с 17 сентября смотрите на шестой кнопке.

# СМИ Беларуси # Телевидение в Беларуси

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