С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить на шестой кнопке

С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить в эфир на шестой кнопке. Свое вещание в День народного единства начинает «Первый информационный» телеканал, который и займет пятую кнопку на пульте. Постановление о включении канала в общедоступный пакет телепрограмм подписано правительством нашей страны.
Итоговая аналитическая программа «Акценты», выпуски новостей, проект «Рецепт настоящего белоруса», ток-шоу «САСС уполномочен заявить», «Да!Но», «Точки над i», развлекательный эфир «Новое утро», всегда актуальный прогноз погоды «Плюс-минус» и полюбившиеся всем сериалы и фильмы – с 17 сентября смотрите на шестой кнопке.