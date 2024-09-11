С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить на шестой кнопке

С 17 сентября телеканал РТР-Беларусь будет выходить в эфир на шестой кнопке. Свое вещание в День народного единства начинает «Первый информационный» телеканал, который и займет пятую кнопку на пульте. Постановление о включении канала в общедоступный пакет телепрограмм подписано правительством нашей страны.